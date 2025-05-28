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16:53, 28 мая 2025МирЭксклюзив

Угрозы Мерца в адрес «Северного потока — 2» объяснили

Аналитик ФНЭБ Юшков: Слова Мерца о «Северном потоке — 2» рассчитаны на пиар
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Угрозы канцлера ФРГ Фридриха Мерца ввести санкции против «Северного потока — 2» рассчитаны на пиар-эффект, сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Мерц заявил, что Германия сделает все, чтобы не допустить перезапуск газопровода «Северный поток — 2». Он также напомнил, что "идет работа над 18-м санкционным пакетом".

Юшков объяснил, что угрозы Мерца не запустить «Северный поток — 2» — это позиционирование себя как более радикального политика, жесткого борца с Россией. По его словам, таким образом он считает, что заработает дополнительные политические очки.

«Какая разница, что он не работает по причине того, что Германия не выдала ему разрешение на ввод в эксплуатацию, или он не работает, потому что они ввели против него санкции. Для нас никакой разницы нет. То есть это довольно странно видеть, что Германия угрожает нам ничего не изменить», — пояснил эксперт.

Аналитик добавил, что «Северный поток — 2» был выбран канцлером не зря, поскольку это очень известный газопровод, и население Германии отреагирует на заявление. Следовательно, такой шаг может быть элементом противостояния Мерца оппозиционным партиям страны, которые выступают за возврат к покупке российского газа, объяснил Юшков.

Ранее высокопоставленный член партии канцлера ФРГ Фридриха Мерца ХДС и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал обсудить с Россией перезапуск газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, это может стать отправной точкой для диалога с Москвой.

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