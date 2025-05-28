Украина пожаловалась на Россию в МАГАТЭ

Reuters: Украина направила МАГАТЭ ноту протеста из-за ЗАЭС

Украина направила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) ноту протеста из-за возможного подключения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к российской энергосети. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Украина выразила протест международному органу по надзору за атомной энергетикой в ​​связи с сообщениями о том, что Россия строит линии электропередачи для подключения Запорожской атомной электростанции к своей энергосистеме», — отмечается в материале.

Дополнительно уточняется, что Киев обвиняет Москву в якобы нарушении международного права.

21 мая Вооруженные силы Украины нанесли массированный артиллерийский удар по селу Водяное, расположенному в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Уточняется, что, помимо Водяного, под удар украинских войск также попали город Каменка-Днепровская и село Великая Знаменка, расположенные ниже по течению Днепра от энергообъекта.