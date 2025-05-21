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15:19, 21 мая 2025Бывший СССР

ВСУ обстреляли село рядом с ЗАЭС

Рогов: ВСУ обстреляли село рядом с Запорожской АЭС
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по селу Водяное, расположенному в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, село атаковали не менее десяти раз, выбирая в качестве целей дома мирных жителей. Он добавил, что помимо Водяного, под удар ВСУ также попали город Каменка-Днепровская и село Великая Знаменка, расположенные ниже по течению Днепра от ЗАЭС.

Ранее советник главы Крыма, депутат заксобрания Запорожской области Ринат Карчаа оценил вероятность совместного управления ЗАЭС. Он заключил, что станция находится под российским управлением, и попытка ввести тему совместного управления в переговорный процесс означает обострение ситуации.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что безопасность ЗАЭС под угрозой из-за нестабильного внешнего энергоснабжения. По его словам, внешнее энергоснабжение на протяжении всего конфликта является ахиллесовой пятой станции

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