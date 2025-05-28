Украине предрекли скорое окончание военной помощи США

The Washington Post: Помощь США Украине закончится через несколько месяцев

Одобренная еще экс-президентом США Джо Байденом помощь Украине закончится через несколько месяцев, а администрация нынешнего американского лидера Дональда Трампа не подает сигналов о возможности ее возобновления. Об этом пишет The Washington Post (WP).

«Эта помощь должна закончиться в ближайшие месяцы, и Трамп не сигнализировал о планах ее возобновления или продления, что ставит Киев в неопределенное стратегическое положение», — сказано в тексте статьи.

По словам Дэвида Шимера, бывшего директора по Украине в Совете национальной безопасности при Джо Байдене, администрация Трампа оказалась перед важным выбором. По его словам, Белый дом сейчас выбирает, по какому пути пойти: продолжать поставки Киеву оружия или прекратить их, поставив Украину в невыгодное положение.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не прекращал поставки оружия Украине, но решения о возможности формирования новых пакетов помощи сейчас нет. Когда его спросили, готова ли администрация Дональда Трампа запросить средства на новый пакет военной помощи Киеву, Рубио ответил, что это решение будет принимать Белый дом.