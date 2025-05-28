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23:33, 28 мая 2025Культура

Умер сыгравший роль куклы Чаки актер

TMZ: Сыгравший роль куклы Чаки актер Эд Гейл умер в возрасте 61 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Фильм «Детские игры»

Американский актер Эд Гейл, исполнивший роль куклы Чаки в фильме «Детские игры», умер в возрасте 61 года. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источник.

«Источник, который был с Эдом, когда он скончался, рассказал TMZ, что он умер во вторник в хосписе в Лос-Анджелесе», — сообщает портал. Однако причина смерти не указывается.

По его данным, в последние годы в отношении Гейла проводилось расследование по подозрению в домогательствах к нескольким несовершеннолетним.

Ранее американский писатель, актер и сценарист Питер Аллен Дэвид, известный под аббревиатурой PAD, умер на 69-м году жизни. Писатель умер после продолжительной болезни. Дэвид работал над множеством комиксов, включая «Невероятного Халка», «Капитана Марвел», «Человека-паука», «Аквамена» и другими.

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