В Госдуме назвали разглашением гостайны съемку работы ПВО

Депутат Госдумы Журавлев назвал разглашением гостайны съемку работы ПВО

Съемка работы систем противовоздушной обороны (ПВО) может приравняться к разглашению государственной тайны. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, чьи слова приводит «Газета.ru».

По его словам, на кадры может попасть расположение комплексов. Эта информация позволит противнику организовать теракт или нанести точечный удар.

«Это все равно, что донесение в штаб вражеской разведки с точными координатами. Все ограничения давно уже есть в нашем Уголовном кодексе — статья 283 "Разглашение государственной тайны"», — пояснил парламентарий.

Журавлев подчеркнул, что закон прямо запрещает распространение таких данных, как дислокация войск и систем ПВО. В связи с этим тех, кто публикует соответствующие кадры можно «упечь в тюрьму», заключил депутат.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил, что опубликованные видео с работой российских комплексов противовоздушной обороны только помогают противнику.