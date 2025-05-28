В Госдуме призвали признать производителя Барби экстремистом

Депутат ГД Лантратова призвала признать производителя Барби экстремистом

Председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова потребовала признать выпускающую кукол Барби компанию Mattel экстремистской. Соответствующий пост опубликован в ее Telegram-канале.

С таким предложением в Минюст обратилась группа депутатов Госдумы. Кроме того, парламентарии предложили проверить на экстремизм LEGO.

Ранее Лантратова предложила сделать проезд в такси бесплатным для одной категории граждан — для беременных женщин. Она отметила, что эта категория россиянок регулярно ездит в медицинские учреждения, тратит деньги на сопровождение беременности.