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15:40, 28 мая 2025Экономика

В Минфине объяснили цели приватизации

Силуанов: Минфин в вопросах приватизации не ставит цель распродать все
Вячеслав Агапов
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Минфин в вопросах приватизации государственного имущества не ставит цели распродать все. Так объяснил процесс министр финансов Антон Силуанов, его цитирует ТАСС

По словам главы Минфина, цель приватизации — получить от продажи части акций средства на дальнейшее развитие компаний при сохранении контрольного пакета за государством.

«Мы не говорим, что необходим передел собственности какой-то. Мы говорим о том, что сейчас необходимо деньги привлекать в том числе и в государственные компании. Они тоже нуждаются в новых проектах, в новых деньгах, инвестициях.<...> Поэтому здесь ни о какой, знайте, большой приватизации, чтобы, значит, все распродать, речи нет», — пояснил Силуанов.

Эксперты объясняют необходимость приватизации требованием президента страны Владимира Путина увеличить капитализацию фондового рынка и желанием повысить доходы бюджета. Однако риски от этого процесса для экономики пока перевешивают возможные плюсы, предупреждают аналитики. Закрытые форматы приватизации повышают риск появления монополий и олигополий, что чревато снижением эффективности предприятий. Могут повториться и ошибки 1990-х, когда население не получило никакой выгоды от распродажи госсобственности, а многие акционеры просто потеряли капитал из-за размытия акций и допэмиссий.

Владимир Путин признал, что в России есть свои системные проблемы, связанные с приватизацией, с защитой прав добросовестных приобретателей. «Там все что-то у нас буксует, буксует, и мы добьемся сами того, чтобы эту проблему окончательно закрыли», — пояснил он. О приватизации «всегда много вопросов», которые обсуждались уже не раз, и надо это делать снова, пока проблема не будет решена окончательно, добавил президент.

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