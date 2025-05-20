Названа опасность новой планируемой приватизации в России

РБК: Планируемая приватизация в России может привести к возникновению олигополий

Правительство России готовит новую большую приватизацию, хотя риски от этого процесса для экономики пока перевешивают возможные плюсы, многие из которых по-прежнему остаются умозрительными. Об этом рассказали опрошенные РБК эксперты.

Обсуждение идеи масштабной продажи государственной собственности подтвердили в Минфине. По словам главы ведомства Антона Силуанова, соответствующие предложения готовы и находятся на рассмотрении. Дополнительные доходы бюджета могли бы в случае успеха составить до 300 миллиардов рублей.

Однако управляющий директор инвестиционной компании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев напомнил, что закрытые форматы приватизации повышают риск появления монополий и олигополий, что чревато снижением эффективности предприятий. Кроме того, механизмов защиты миноритарных инвесторов до сих пор нет, что снижает их интерес к участию в приватизации, ведь они в любой момент могут потерять деньги.

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов не исключил повторение ошибок 1990-х, когда население не получило никакой выгоды от распродажи госсобственности, а многие акционеры просто потеряли капитал из-за размытия акций за счет дополнительных эмиссий.

Впрочем, эксперт сомневается, что правительству удастся провести сравнимую по масштабам приватизацию, а без этого положительный эффект от продажи госсобственности вряд ли будет заметен. Кроме того, власти намерены сохранить за собой право управления активами, то есть под приватизацией будет пониматься и снижение доли государства до 50 процентов плюс одна акция. В этом случае интересы государства по-прежнему будут в приоритете перед интересами частных инвесторов, в том числе в вопросах распределения прибылей и выборе бизнес-стратегии.

В качестве причин, заставляющих правительство думать о приватизации, эксперты выделяют требование президента страны Владимира Путина об увеличении капитализации фондового рынка и желание повысить доходы бюджета. Однако влияние продажи госсобственности в обоих случаях будет ограниченным и само по себе проблем не решит.

Ранее Конституционный суд России поддержал решение предыдущих инстанций по поводу сроков исковой давности в делах о приватизации, в том числе в 1990-е годы. Он посчитал, что те должны исчисляться не с момента заключения сделки, а с того времени, как завершится прокурорская проверка продажи.

По оценкам юристов, такое решение позволяет государству оспаривать любые сделки о продаже госсобственности спустя десятилетия и уничтожают сам смысл сроков исковой давности.