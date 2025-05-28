В Минцифры решили искать альтернативу СМС для смены пароля на «Госуслугах»

Шадаев: Смену пароля от «Госуслуг» с помощью СМС могут заменить на визит в МФЦ

Минцифры решило искать альтернативу кодам из СМС как способу сменить пароль от аккаунта на портале «Госуслуги», отказавшись от СМС с кодом. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, его слова передает РИА Новости.

«То, что мы должны отказаться от СМС с кодом, наверное, нам понятно. (...) Любой код, который приходит в СМС, — это сейчас зло», — заявил Шадаев, уточнив, что этими данными могут воспользоваться мошенники.

По его словам, в качестве альтернативы пользователям предложат использовать биометрические данные, банковские приложения или совершить визит в МФЦ, чтобы сменить пароль от аккаунта на портале.

Ранее сообщалось, что одной категории россиян предложили отключить доступ к «Госуслугам». Уточнялось, что речь идет о тех, кто отказывается платить алименты. Первый замглавы Министерства юстиции страны Евгений Забарчук заявил, что также нарушителям предлагается запретить открывать счета и совершать банковские операции.