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14:02, 28 мая 2025Экономика

В России оценили возможность ограничить выплаты по некоторым облигациям

Силуанов: Минфин не может ограничить выплаты по облигациям с плавающей ставкой
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Министерство финансов не может пересматривать условия государственных заимствований у банков. Возможность ограничения выплат по некоторым облигациям оценил глава Минфина РФ Антон Силуанов, его цитирует РИА Новости.

В ответ на предложение депутатов ограничить выплаты по флоатерам (облигациям с плавающей ставкой купона) ходе выступления в Госдуме министр отметил, что государство обязано платить по счетам — иначе доверие к нему пропадет.
По его словам, сегодня доля таких заимствований в общем объеме портфеля составляет 40 процентов

«В основном плавающие ставки у нас составляют, цена их — ключевая ставка Банка России плюс один процент максимум. Поэтому по каким-то другим нерыночным уровням заимствований нам просто денег никто не даст, и это уже будут какие-то административные заимствования, то есть совершенно другой подход к финансовому рынку; наверное, сложно будет поддержать ваше предложение», — пояснил он.

Также в ходе выступления в Госдуме Силуанов выступил против инициативы повысить налоговые ставки для банков и состоятельных россиян. После введения в стране расширенной прогрессивной шкалы налогообложения смысла дополнительного повышения ставки НДФЛ для граждан нет. «Не могу согласиться с вашим предложением об увеличении уровня налоговых изъятий у банков и у богатых людей», — добавил министр.

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