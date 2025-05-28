В России выросли продажи одного вида машин

«Автостат»: Продажи пикапов с пробегом в России превысили 3 тыс. штук в апреле

По итогам апреля 2025 года суммарные объемы продаж подержанных пикапов в России выросли на 1,6 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и превысили отметку в 3 тысячи единиц. Об увеличении спроса граждан на этот вид автомобилей сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Положительная динамика в этом сегменте российского авторынка была зафиксирована впервые за несколько месяцев. Если в начале 2025 года продажи б/у пикапов в стране продемонстрировали годовой прирост в 22 процента, то в феврале-марте спрос на этот вид машин стабильно снижался. Так, в последний зимний месяц реализация просела на 3 процента, а в начале весны — на 5 процентов.

Наиболее востребованным брендом в этом сегменте российского авторынка в апреле стал японский производитель Toyota. Во второй месяц весны подержанные пикапы данной марки в РФ разошлись тиражом в 679 единиц. На долю этого бренда пришлось 22 процента от общего объема продаж. На втором месте оказался еще один бренд из этой азиатской страны — Mitsubishi (580 штук), а тройку лидеров замкнул российский УАЗ (404 единицы). В топ-5 рейтинга также вошли китайский Great Wall и немецкий Volkswagen (254 и 183 штук соответственно).

Ранее глава проекта Likvi.com Александр Коротков предостерег россиян от покупки пикапов из КНР. В дальнейшем подобный автомобиль будет крайне сложно продать, объяснил автоэксперт. Избавиться от такого рода машин потом можно будет только по цене ниже рыночной. Еще одной проблемой китайских пикапов Коротков назвал значительный расход топлива. Владельцам подобных автомобилей придется тратить большие деньги на заправку, резюмировал аналитик.