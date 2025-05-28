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14:03, 28 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об игре Зеленского на руку Кремлю

Депутат Журова: Зеленский не стремится к миру по личным причинам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leon Neal / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не играет на руку Кремлю, затягивая переговоры — продолжение конфликта невыгодно России, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Так она отреагировала на слова депутата Верховной Рады, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене, Александра Дубинского о том, что действия Зеленского делают переговорные позиции президента России Владимира Путина более сильными.

«Я считаю крайне неразумным затягивание конфликта, когда с обеих сторон продолжают гибнуть люди, — подчеркнула политик. — То, что Зеленский затягивает урегулирование, как мы видим, раздражает и президента США Дональда Трампа, который хотел бы решить этот вопрос в более короткие сроки».

По мнению Журовой, у украинского лидера есть некие личные причины, по которым он не стремится к приближению мира. Депутат допустила, что речь может идти о каких-то коммерческих интересах или о «заигрывании» с Европой.

«На руку России это точно быть не может. Потому что это гибель людей, это человеческие судьбы. Кроме того, мы ведь понимаем, что потом придется восстанавливать каждый разрушенный в ходе конфликта объект, а это серьезные ресурсы. Нам это абсолютно невыгодно», — убеждена Журова.

Ранее Дубинский заявил, что упорство Зеленского является препятствием для начала переговоров. Чиновник подчеркнул, что такое поведение главы Украины может привести к обвалу фронта, что сделает требования России о признании четырех территорий более реальными для Киева.

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