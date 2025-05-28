Дубинский: Упорство Зеленского является препятствием для начала переговоров

Упорство президента Украины Владимира Зеленского является препятствием для начала переговоров. В помощи России уличил лидера страны находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«(...) кажется, [упорство Зеленского] становится пунктом силы для России. Увеличивая давление, Кремль может добиться обвала фронта — что неизбежно в текущей модели войны — и резко повысить свои ставки и требования», — заявил парламентарий.

По его мнению, затягивание продолжения процесса мирных переговоров делает переговорную позицию президента России Владимира Путина лучше. Чиновник подчеркнул, что такое поведение главы Украины может привести к обвалу фронта, что сделает требования России о признании четырех территорий более реальными для Киева.

Ранее Дубинский отметил, что украинский конфликт можно урегулировать за 24 часа. Он убежден, что для этого необходимо устранить первопричину, по которой мирное разрешение кризиса не представляется возможным, то есть Зеленского.

