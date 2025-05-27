Дмитрук: Зеленский стал преградой для достижения мира между Россией и Украиной

Основной причиной, по которой мирное урегулирование украинского конфликта не представляется возможным, стал президент Владимир Зеленский, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук. В своем Telegram-канале он рассказал о способе разрешить конфликт.

«Убираем первопричины, и тогда мир за 24 часа! (...) Можно соглашаться или спорить с утверждением о том, что для достижения мира между Россией и Украиной необходимо устранить первопричины войны. Но существует причина еще более первичная. (...) И этой основной причиной и преградой для достижения мира является сама фигура Зеленского», — указал парламентарий.

Дмитрук добавил, что пока Зеленского не отстранят с поста президента, никакие переговоры не помогут завершить конфликт.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский хочет уничтожить Украину. Его цель заключается в снятии с себя ответственности перед государством, считает он.