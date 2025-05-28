В России выставили на продажу Нюшу из «Смешариков» с тремя руками за миллион рублей

В России предложили купить игрушку в виде Нюши из «Смешариков» за миллион рублей

В России выставили на продажу необычную игрушку в виде персонажа из мультфильма «Смешарики» за миллион рублей. Соответствующая публикация появилась на одной из онлайн-платформ для размещения объявлений.

Так, предлагается купить мягкую игрушку, которая представляет собой анимационную героиню Нюшу. При этом отмечается, что у данной розовой свинки с торчащей вверх косой есть отличительная особенность — три передних копытца.

«Уникальная Нюша из "Смешариков" с тремя руками, заводской брак», — говорится в объявлении. Также отмечается, что указанная игрушка продается в Москве.

Ранее в мае сообщалось, что россияне потратили семь миллионов рублей на куклы Лабубу с Wildberries.