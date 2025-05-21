Россияне потратили миллионы на Лабубу

Царьград: Россияне потратили 7 миллионов рублей на куклы Лабубу с Wildberries

Россияне потратили миллионы рублей на игрушки Лабубу. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Wildberries.

Выяснилось, что в мае покупатели активно приобрели трендовые куклы бренда POP Mart, потратив на них около 7 миллионов рублей. И если в марте пользователи купили на маркетплейсе меньше 100 игрушек Лабубу, то за 20 дней мая — уже почти 8 тысяч. Отмечается, что рост продаж в натуральном выражении составил 8000 процентов.

Лабубу представляют собой эльфов размером с котенка, отличающихся заостренными ушами и зубастой улыбкой. Их придумал

гонконгский художник Касинг Лунг еще в 2015 году — это героиня его иллюстрированной книги The Monsters. В комиксе были и другие причудливые персонажи: Зиммомо, Тайкоко, Спуки и Пато, но именно Лабубу обрела широкую популярность у публики.

В апреле россияне также бросились скупать бирки от хлеба.