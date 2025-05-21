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19:04, 21 мая 2025Ценности

Россияне потратили миллионы на Лабубу

Царьград: Россияне потратили 7 миллионов рублей на куклы Лабубу с Wildberries
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Enjoy The Life / Shutterstock / Fotodom  

Россияне потратили миллионы рублей на игрушки Лабубу. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Wildberries.

Выяснилось, что в мае покупатели активно приобрели трендовые куклы бренда POP Mart, потратив на них около 7 миллионов рублей. И если в марте пользователи купили на маркетплейсе меньше 100 игрушек Лабубу, то за 20 дней мая — уже почти 8 тысяч. Отмечается, что рост продаж в натуральном выражении составил 8000 процентов.

Лабубу представляют собой эльфов размером с котенка, отличающихся заостренными ушами и зубастой улыбкой. Их придумал
гонконгский художник Касинг Лунг еще в 2015 году — это героиня его иллюстрированной книги The Monsters. В комиксе были и другие причудливые персонажи: Зиммомо, Тайкоко, Спуки и Пато, но именно Лабубу обрела широкую популярность у публики.

В апреле россияне также бросились скупать бирки от хлеба.

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