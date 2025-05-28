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09:50, 28 мая 2025Силовые структуры

В России задержали сторонника украинских праворадикалов

ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в оправдании терроризма
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Камчатки по подозрению в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

Речь идет о жителе города Елизова. По версии следствия, он при помощи мессенджера Telegram поддерживал и одобрял украинское праворадикальное движение, а также одного из его активных сторонников. Последний, по данным ФСБ, принимал участие в боях против России.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети») УК РФ.

Ранее суд приговорил к шести годам колонии студента из Уфы Макара Николаева (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) за призывы к терроризму.

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