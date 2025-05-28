В России задержали сторонника украинских праворадикалов

ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в оправдании терроризма

Сотрудники ФСБ задержали жителя Камчатки по подозрению в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

Речь идет о жителе города Елизова. По версии следствия, он при помощи мессенджера Telegram поддерживал и одобрял украинское праворадикальное движение, а также одного из его активных сторонников. Последний, по данным ФСБ, принимал участие в боях против России.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети») УК РФ.

Ранее суд приговорил к шести годам колонии студента из Уфы Макара Николаева (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) за призывы к терроризму.