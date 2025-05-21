Получавшего образование в Германии студента осудили в России за призыв к терроризму

Обучавшийся в Германии студент из Уфы получил 6 лет за пропаганду терроризма

Суд приговорил к шести годам колонии студента из Уфы Макара Николаева (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) за призывы к терроризму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Николаев получал высшее образование в Германии по специальности политолог. В 2020 году он разработал методику поиска информации для создания всероссийского архива по истории Великой Отечественной Войны, чтобы восстановить сведения о своем прадеде.

В конце лета 2024 года студент был задержан в России. Его обвинили в пропаганде терроризма, поддержке Украины и призыве вступать в «Русский добровольческий корпус» (запрещенная в России террористическая организация).

30 августа 2024 года Кировский районный суд Уфы отправил Николаева под стражу.