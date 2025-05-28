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11:17, 28 мая 2025Бывший СССР

В России заявили об отсутствии реакции Киева на готовность Москвы к диалогу

Белоусов: Украина не реагирует на готовность РФ к диалогу об урегулировании
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Руководство Украины не реагирует на готовность России к диалогу об урегулировании конфликта. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета глав оборонных ведомств стран — участников ОДКБ. Его слова приводит ТАСС.

«Россия неоднократно выражала готовность к возобновлению начатого в 2022 году диалога с украинской стороной для урегулирования конфликта», — указал глава российского оборонного ведомства.

Он также напомнил, что российская сторона соблюдала объявленный в марте мораторий на удары по энергетическим объектам и объявила перемирие в честь Дня Победы. Киев же это проигнорировал.

Ранее Белоусов оценил обстановку в зоне специальной военной операции. Он сообщил, что российские войска успешно наступают в зоне ее проведения и продвигаются по всей линии боевого соприкосновения.

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