В России заявили об отсутствии реакции Киева на готовность Москвы к диалогу

Белоусов: Украина не реагирует на готовность РФ к диалогу об урегулировании

Руководство Украины не реагирует на готовность России к диалогу об урегулировании конфликта. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета глав оборонных ведомств стран — участников ОДКБ. Его слова приводит ТАСС.

«Россия неоднократно выражала готовность к возобновлению начатого в 2022 году диалога с украинской стороной для урегулирования конфликта», — указал глава российского оборонного ведомства.

Он также напомнил, что российская сторона соблюдала объявленный в марте мораторий на удары по энергетическим объектам и объявила перемирие в честь Дня Победы. Киев же это проигнорировал.

Ранее Белоусов оценил обстановку в зоне специальной военной операции. Он сообщил, что российские войска успешно наступают в зоне ее проведения и продвигаются по всей линии боевого соприкосновения.