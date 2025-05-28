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07:52, 28 мая 2025Россия

В российском регионе уничтожили 15 беспилотников

Губернатор Шапша: В Калужской области уничтожили 15 беспилотников
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Калужской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Он пояснил, что дроны удалось сбить на территории Думиничского, Козельского, Малоярославецкого, Боровского, Жуковского, Тарусского районов, а также на окраине Обнинска.

По сведениям калужского главы, в результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал. «На окраине Обнинска обломки уничтоженного БПЛА упали на крышу жилого дома», — написал он в посте.

На месте начали работать оперативные службы, подчеркнул Шапша.

До этого стало известно, что на окраине калужского Обнинска сбили БПЛА.

Тогда в результате происшествия никто из граждан не пострадал.

ЖЗЛ
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