В российском регионе уничтожили 15 беспилотников

Губернатор Шапша: В Калужской области уничтожили 15 беспилотников

В Калужской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Он пояснил, что дроны удалось сбить на территории Думиничского, Козельского, Малоярославецкого, Боровского, Жуковского, Тарусского районов, а также на окраине Обнинска.

По сведениям калужского главы, в результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал. «На окраине Обнинска обломки уничтоженного БПЛА упали на крышу жилого дома», — написал он в посте.

На месте начали работать оперативные службы, подчеркнул Шапша.

До этого стало известно, что на окраине калужского Обнинска сбили БПЛА.

Тогда в результате происшествия никто из граждан не пострадал.