В США рассказали об одевающихся в российскую военную форму американцах

NYT: Американцы стали носить российскую форму в ходе реконструкций сражений

В США стали популярными реконструкции современных военных конфликтов, в ходе которых участвующие в них американцы стали носить в том числе российскую военную форму. Об этом рассказала газета The New York Times (NYT).

«Реконструкции исторических битв в США уже давно стали нишевым хобби. Но игровые сражения, симулирующие современные военные конфликты, стали набирать популярность сравнительно недавно», — говорится в статье.

Подобное хобби, известное как «страйкбол», или «эйрсофт», представляет собой сражение двух команд участников с использованием оружия, стреляющего пластиковыми пульками. По словам организаторов, подобные поединки никак не связаны с текущими событиями и «относятся исключительно к области фантастики».

Тем не менее многие участники подобных реконструкций стали выбирать в качестве сюжета конфликт на Украине, в связи с чем среди них вырос спрос на российскую и украинскую военную экипировку, отмечает издание. Однако для большинства сражений основой становится альтернативная история — в них действие может происходить, например, «в антиутопическом мире, где Джордж Буш-младший, избравшийся уже на шестой президентский срок, мобилизует НАТО для вторжения в Россию».

Ранее в сети появилось видео, на котором две сотрудницы Секретной службы США подрались возле особняка бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне. Отмечалось, что обеих участниц драки впоследствии отстранили от службы.