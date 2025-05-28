Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:42, 28 мая 2025Мир

В США рассказали об одевающихся в российскую военную форму американцах

NYT: Американцы стали носить российскую форму в ходе реконструкций сражений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В США стали популярными реконструкции современных военных конфликтов, в ходе которых участвующие в них американцы стали носить в том числе российскую военную форму. Об этом рассказала газета The New York Times (NYT).

«Реконструкции исторических битв в США уже давно стали нишевым хобби. Но игровые сражения, симулирующие современные военные конфликты, стали набирать популярность сравнительно недавно», — говорится в статье.

Подобное хобби, известное как «страйкбол», или «эйрсофт», представляет собой сражение двух команд участников с использованием оружия, стреляющего пластиковыми пульками. По словам организаторов, подобные поединки никак не связаны с текущими событиями и «относятся исключительно к области фантастики».

Тем не менее многие участники подобных реконструкций стали выбирать в качестве сюжета конфликт на Украине, в связи с чем среди них вырос спрос на российскую и украинскую военную экипировку, отмечает издание. Однако для большинства сражений основой становится альтернативная история — в них действие может происходить, например, «в антиутопическом мире, где Джордж Буш-младший, избравшийся уже на шестой президентский срок, мобилизует НАТО для вторжения в Россию».

Ранее в сети появилось видео, на котором две сотрудницы Секретной службы США подрались возле особняка бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне. Отмечалось, что обеих участниц драки впоследствии отстранили от службы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об угрозах семье Мединского с Украины

    Дуа Липа в бикини полежала на гамаке

    В российском регионе нашли редчайшие грибы и растения

    Фицо раскрыл позицию ЕС по импорту энергоресурсов из России

    Астронавт предсказал скорую встречу с инопланетянами

    Пчелы поселились у подъезда столичного дома и не пустили в него жильцов

    В Петербурге мигрантам запретили работать в некоторых сферах

    Артемий Лебедев решил побороть храп

    Главный тренер «Ахмата» подал в отставку

    Мать троих детей отметила свадьбу на Ямайке и едва не лишилась жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости