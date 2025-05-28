Драка сотрудниц Секретной службы США у особняка Барака Обамы попала на видео

У особняка Барака Обамы подрались две сотрудницы Секретной службы

Две сотрудницы Секретной службы США подрались возле особняка бывшего президента США Барака Обамы в американском городе Вашингтон, округ Колумбия. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Драка попала на видео, позднее опубликованное в соцсети X (Twitter). Поводом стало опоздание одной из сотрудниц Секретной службы. Из-за него другой пришлось дежурить дольше нужного. Она принялась оскорблять сменщицу, когда та наконец явилась, а затем от слов перешла к действию.

Обеих участниц драки отстранили от службы.

Участники инцидента отстранены от исполнения обязанностей, и по данному факту проводится внутренняя проверка. В Секретной службе действует строгий кодекс поведения для всех сотрудников, и любое его нарушение является недопустимым. Поскольку речь идёт о кадровом вопросе, мы не можем дать дополнительные комментарии из заявления пресс-секретаря Секретной службы

Ранее сообщалось, что агент Секретной службы США получил ранения после того, как случайно выстрелил сам в себя. Травмы оказались неопасными для жизни.