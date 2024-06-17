Пес Байдена покусал еще одного агента Секретной службы в 2023 году

Стало известно, что овчарка президента США Джо Байдена по кличке Коммандер покусала еще одного агента Секретной службы, отвечающей за безопасность семьи американского лидера. Инцидент произошел еще 12 сентября 2023 года, когда Байден выгуливал пса на территории Белого дома. Когда агент подошел к Байдену, Коммандер укусил его за левую руку через пиджак. Это уже как минимум 12-я жертва Коммандера. При этом предыдущий пес Байденов тоже кусался.

Коммандер покусал 12 агентов Секретной службы

По словам агента, он не совершал никаких резких движений и не угрожал псу. Однако Коммандер все равно напал на него и укусил за левую руку. В качестве доказательства он представил фотографию пиджака, на котором видны следы зубов. Овчарка не успела прокусить ткань, однако позже, когда мужчина закрывал дверь, пес укусил его за ту же руку во второй раз.

Я отдернул руку и закричал: "Нет!" Не могли бы мы, пожалуйста, найти способ надеть на эту собаку намордник? неназванный агент службы безопасности Байдена

Собака по кличке Коммандер неоднократно нападала на агентов Секретной службы США с момента своего появления в Белом доме в 2021 году. В одном из случаев пострадавший агент попал в больницу после того, как пес укусил его за руку и бедро. Врач Белого дома даже направил пострадавшего в больницу для лечения.

Фото: Department of Homeland Security

«Задокументированные атаки с сентября 2022 года по январь, вероятно, представляют собой неполный учет инцидентов с участием Коммандера, поскольку период времени не охватывает его первые девять месяцев в Белом доме или самые последние шесть месяцев», — отмечалось в прессе в 2023 году. Это оказалось правдой.

Коммандера изгнали из Белого дома после многочисленных нападений на людей

В июле 2023 года за Коммандера была вынуждена оправдываться пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. На брифинге для журналистов она объявила, что пребывание в Белом доме является уникальным и стрессовым опытом для всех. «Так что вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу», — сказала она. Жан-Пьер добавила, что к каждому такому инциденту относятся как к «сопоставимым травмам, полученным на рабочем месте». По ее словам, президентская чета работает над тем, чтобы «сделать ситуацию лучше для всех».

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден с псом Коммандер Фото: Michael Reynolds - Pool / CNP / Globallookpress.com

В сентябре в официальном аккаунте Коммандера в соцсетях появился его портрет с надписью «Не кусал ни души. Чтобы вы ни слышали, все это щенячьи истории». Однако в результате в октябре 2023 года все же было принято решение изгнать Коммандера из Белого дома. Пес покинул территорию резиденции, в настоящее время неизвестно, где именно он находится.

В феврале 2024 года Секретная служба США опубликовала официальный документ, из которого стало известно, что немецкая овчарка президента США кусала агентов как минимум 24 раза между октябрем 2022 года и июлем 2023 года. Коммандер наносил людям травмы запястий, предплечий, торса, груди, бедер и плеч. Из-за агрессивного пса сотрудникам Секретной службы даже пришлось изменить правила перемещения в помещениях Белого дома так, чтобы у Коммандера было достаточно пространства.

Предыдущую овчарку Байдена тоже изгнали из Белого дома из-за агрессивного поведения

Другую собаку президента США Джо Байдена — овчарку по кличке Мейджор (с английского — «майор» или «главный») отправили на переобучение в 2021 году. Это произошло после того, как пес покусал агента службы безопасности.

Пес Мейджор Кадр: CBS Philadelphia

Прежняя пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки объяснила этот тем, что сотрудник службы охраны застал Мейджора врасплох и тот в ответ «незначительно травмировал» мужчину. Ему оказал помощь штатный врач Белого дома.

Мейджор и Чемп — любимые члены семьи Байдена и Белого дома Джейн Псаки пресс-секретарь Белого Дома

Позже Псаки сообщила журналистам, что у трехлетней овчарки были некоторые проблемы с адаптацией к жизни в Белом доме. Она подчеркнула, что после переезда пес находится в атмосфере, «которая больше ему знакома и в которой он чувствует себя комфортнее»

Историю с нападениями Коммандера стали использовать для критики политики Байдена

Новости о псах Байдена, которые регулярно нападали на агентов службы безопасности, вызвали резонанс в медиасреде. Так, например, издание Politico выпустило большой материал с критикой политики действующего президента, намекая, что человек, который не может воспитать собственных собак, не может эффективно управлять страной.

Пес Коммандер Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Колумнист и бывший консультант Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Ли Коэн обвинил Байдена в том, что он довел США до катастрофы, и не преминул при этом упомянуть об овчарках президента.

Этот президент настолько некомпетентен, что не может даже гарантировать, что посетители и персонал будут защищены от нанесения физического вреда его собакой Ли Коэн бывший консультант Комитета Палаты представителей США по иностранным делам

Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм пошла еще дальше и предложила усыпить президентского пса. В своей книге-автобиографии она призналась, что избавилась от собственной агрессивной собаки, выстрелив в нее из ружья.

Собака Джо Байдена напала на 24 агента Секретной службы. Сколько людей должны пострадать, прежде чем будет решено, что с ней делать? Кристи Ноэм губернатор Южной Дакоты

Пока остается неизвестным, появится ли у четы Байденов новая собака или во избежание новых скандалов семья президента ограничится кошкой по имени Уиллоу. Она стала первой кошкой в Белом доме более чем за десять лет и, в отличие от собак, пока никак не повлияла на рейтинг американского лидера.