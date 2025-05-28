В ЦБ оценили доступность жилья для россиян

ЦБ: Доступность жилья для покупки в ипотеку в России остается низкой

Несмотря на замедление темпов роста цен на жилье и рост номинальных доходов населения, покупка квартир в ипотеку остается недоступной для россиян. Так ситуацию на рынке оценили в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России (ЦБ) за четвертый квартал 2024 и первый квартал 2025 года.

По данным ЦБ, льготные программы тоже не сделали жилье доступнее. Главным фактором стал опережающий рост цен — недвижимость дорожает быстрее, чем растут доходы россиян.

«В первом квартале 2025 года ипотечный заемщик со средним доходом мог приобрести 39 квадратных метров первичного жилья по льготной ипотеке (38 квадратных метров годом ранее), в то время как по рыночной ипотеке — всего 10 квадратных метров (18 квадратных метров годом ранее). На вторичном рынке жилья доступность также продолжает снижаться и составляет 16 квадратных метров (27 квадратных метров годом ранее)», — пояснили аналитики.

Ранее стало известно, что число ипотечных сделок в Москве уменьшилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 36,8 процента.