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16:46, 28 мая 2025Экономика

В центре Москвы построят новый мост

На Водоотводном канале в Москве построят новый мост
Александра Качан (Редактор)

Изображение: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В центре Москвы появится новый пешеходный мост. Подробности о проекте рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Переправу построят на Водоотводном канале. Она пройдет под Малым Каменным мостом и свяжет район стрелки острова Балчуг и Репинский сквер. Длина конструкции составит 170 метров, а ширина — не менее 5,4 метра. Мост оформят в серо-белых цветах, подвеска будет выполнена в бело-синей цветовой гамме. Проект предусматривает четыре спуска на набережную, два из которых оборудуют пандусами.

Ранее стало известно, что в Москве появится новый мост в виде паруса. Он пройдет через Москву-реку и свяжет Филевский парк с Северо-Западной хордой.

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