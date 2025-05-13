В Москве появится мост-парус

На западе Москвы построят мост-парус

На западе столицы появится новый мост-парус через Москву-реку, который свяжет Филевский парк с Северо-Западной хордой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Переправу длиной более 250 метров и шириной 30 метров построят на Новозаводской улице. На нем будут две полосы движения в каждом направлении. Мост упростит жителям города путь к Мневниковской пойме и Государственному космическому центру имени Хруничева. Кроме того, благодаря нему им станет доступен новый маршрут в район Хорошево-Мневники. Специалисты также обустроят и Новозаводскую улицу: обновят разметку, установят светофоры и освещение и построят тротуары для пешеходов. На данный момент рабочие забетонировали две опоры и отсыпали два полуострова для будущей конструкции.

Ранее стало известно, что в Москве возведут новую магистраль. Дорога появится на северо-востоке столицы вдоль железнодорожных путей МЦД-3.