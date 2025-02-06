Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:10, 6 февраля 2025Экономика

В Москве появится новая магистраль

На северо-востоке Москвы построят магистраль
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На северо-востоке Москвы вдоль железнодорожных путей МЦД-3 возведут новую автомагистраль. Об этом со ссылкой на соответствующий проект на сайте госзакупок сообщает MSK1.RU.

Согласно документам, дорога соединит улицы Академика Королева и Шереметьевскую. Для строительства магистрали понадобится реконструировать улицу Академика Королева на участке от улицы Комдива Орлова (путепровод рядом со станцией метрополитена «Петровско-Разумовская») до улицы Академика Комарова. Затем участок продлят на два километра (на юго-запад вдоль путей МЦД-3) до Мурманского проезда, где он пересекается с Шереметьевской улицей.

Общая длина участков дорог, где проведут реконструкцию или новое строительство — почти четыре километра. На обновленном участке улицы Академика Королева будет по две полосы в каждую сторону, а на новом Проектируемом проезде № 1043 — по две-три полосы в двух направлениях. Помимо этого, там построят трансформаторную станцию и станцию конечной для общественного транспорта.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в Москве до 2027 года появятся четыре новых пешеходных моста.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова освободили от должности. Кто занял его место?

      Звезда «Великолепного века» снова приедет в Россию

      Арестованный сооснователь «Смысловых галлюцинаций» рассказал о нападении на амбалов

      В Минобороны сообщили о поражении военных аэродромов ВСУ

      В России осудили троих украинских военных за теракты в Курской области

      Замглавы российской строительной компании похитила сотни миллионов рублей из бюджета

      В российском регионе начали розыск запустившего в колонию стрелу с наркотиками лучника

      В Молдавии решили не праздновать 80-летие победы в Великой Отечественной войне

      В России родственники участников СВО оказались вынуждены возить воду на ослах

      Москвичей предупредили о гололедице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше