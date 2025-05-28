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07:28, 28 мая 2025Экономика

В Зеленограде перекрыли движение по одной из улиц

Дептранс Москвы сообщил о перекрытии движения по Озерной аллее в Зеленограде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Зеленограде перекрыли движение транспортных средств по Озерной аллее. Об этом информирует Дептранс Москвы в Telegram-канале.

Как уточняется, движение по Озерной аллее перекрыто от пересечения с Каштановой аллеей до дома 5, строение 2. Водителей просят выбирать пути объезда.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал в соцсетях об отражении атаки беспилотников в Зеленограде. Он отмечал, что, по предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выявили и подавили 11 дронов в Смоленской области. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают экстренные службы.

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