В Зеленограде перекрыли движение по одной из улиц

Дептранс Москвы сообщил о перекрытии движения по Озерной аллее в Зеленограде

В Зеленограде перекрыли движение транспортных средств по Озерной аллее. Об этом информирует Дептранс Москвы в Telegram-канале.

Как уточняется, движение по Озерной аллее перекрыто от пересечения с Каштановой аллеей до дома 5, строение 2. Водителей просят выбирать пути объезда.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал в соцсетях об отражении атаки беспилотников в Зеленограде. Он отмечал, что, по предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выявили и подавили 11 дронов в Смоленской области. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают экстренные службы.