Средства РЭБ подавили беспилотники в российском регионе

Губернатор Анохин: Средства РЭБ подавили 11 БПЛА в Смоленской области

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выявили и подавили 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Смоленской области. Об этом сообщил глава российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что беспилотники были подавлены. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают экстренные службы.

«Напоминаю, что при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов необходимо избегать открытых пространств, отойти от окон, не осуществлять съемку действий сил противовоздушной обороны», — написал Анохин.

Ранее Минобороны России сообщило, что система ПВО в период с 21:00 27 мая по 0:00 28 мая (время по мск) сбила 112 БПЛА над рядом российских регионов.