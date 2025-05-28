Водители устроили разборки с оружием и монтировками в российском городе

В Тюмени водители устроили стрельбу из-за конфликта на дороге

В Тюмени водители устроили разборки с оружием и монтировками. Об этом сообщает «72.ru» со ссылкой на источник.

По данным издания, все произошло несколько дней назад на Московском тракте. На дороге возникла аварийная ситуация между двумя машинами, в результате чего из салона первого авто выбежали люди с оружием и монтировками. Неизвестные начали разбивать машину оппонента, а один из них начал стрелять.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося. Уточняется, что патроны в оружии были холостыми.

Ранее в Новой Москве вооруженный мужчина устроил стрельбу в жилом комплексе «Спортивный Квартал».