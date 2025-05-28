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07:10, 28 мая 2025Ценности

Звезда The Last of Us без штанов снялась для мужского журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Daria Kobayashi Ritch / GQ

Американская актриса Кейтлин Дивер без штанов снялась для мужского журнала GQ Hype. Соответствующий снимок появился на сайте глянцевого издания.

28-летняя звезда популярного сериала The Last of Us («Одни из нас») предстала на размещенном кадре, лежа на подушке и держа в руках джойстик. Так, она позировала перед камерой в голубых балетках, объемной светло-серой куртке, телесных колготках и трусах.

Кроме того, редакторы опубликовали фото, где Дивер продемонстрировала фигуру в кожаном костюме французского люксового бренда Gucci, который состоял из топа с молнией и облегающей юбки. Также для этого образа она примерила остроносые туфли марки Jude.

Ранее сообщалось, что звезда «Игры престолов», британская актриса Софи Тернер поделилась откровенным кадром с девичника.

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