29 мая 2025 года в России отмечают сразу два профессиональных праздника — таможенников и военных автомобилистов. Также в этот день чествуют миротворцев ООН. Поздравления с днем рождения принимает один из самых ярких футболистов своего поколения Андрей Аршавин. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 29 мая, кто из знаменитостей празднует день рождения и на какие приметы можно обратить внимание.

Праздники в России

День военного автомобилиста

Праздник отмечают все, кто водит и обслуживает автомобили в составе Вооруженных сил России: шоферы, механики, техники, а также инженеры, проектирующие военные машины. Праздник достаточно популярный, ведь автомобильная техника есть в каждом подразделении ВС РФ.

Дата торжества приурочена к появлению в 1910 году первой учебной автомобильной роты в Российской империи. Позже именно она стала главным центром обеспечения армии транспортом и кадрами, способными им управлять, а также поддерживать техническое состояние машин.

День ветеранов таможенной службы

29 мая принято поздравлять тех, кто всю жизнь проработал на таможне и посвятил себя борьбе с контрабандой, защите экономических интересов России, а также созданию инфраструктуры отечественной таможенной службы. День ветеранов таможни отмечается в стране с 1999 года по инициативе ветеранских организаций, которые хотели сохранить традиции своей профессии.

Дата считается днем рождения советской таможенной службы: 29 мая 1918 года вышел декрет Совета народных комиссаров СССР «О разграничении прав центральной и местных Советских властей по собиранию пошлин и о регулировании деятельности местных таможенных учреждений».

Праздники в мире

Международный день миротворцев ООН

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

По данным ООН, на протяжении 76 лет миротворцы организации спасают и меняют жизни людей в нестабильных регионах. Праздник в честь миротворцев ООН учредили в 2002 году, дата приурочена к началу первой миссии по поддержанию мира на Ближнем Востоке.

В 1988 году миротворческие силы ООН были удостоены Нобелевской премии мира. В настоящее время «голубые каски» проводят 11 операций в разных уголках планеты.

Всемирный день здорового пищеварения

Всемирная гастроэнтерологическая организация (WGO) установила праздник в 2004 году в честь своего 45-летия. Цель праздника — напомнить людям о том, как важно заботиться о своем пищеварении, и рассказать о мерах профилактики заболеваний, связанных с желудком, кишечником и другими органами ЖКТ.

Каждый год праздник проходит под девизом, который, как правило, связан с определенной болезнью или проблемой. В разные годы День здорового пищеварения посвящали кишечным инфекциям, раку печени, воспалениям.

Какие еще праздники отмечают в мире 29 мая

День Вооруженных сил в Кыргызстане

День Сухопутных войск в Аргентине

День принятия Акта о независимости Южной Осетии

Какой церковный праздник 29 мая

Вознесение Господне

Православная Церковь отмечает Вознесение на 40-й день после Пасхи. Согласно преданию, Божий сын Иисус Христос пришел на землю, был распят на кресте, а затем воскрес. После этого он в течение 40 дней являлся к своим ученикам и разговаривал с ними, а затем путь его земного служения закончился — и он вернулся к Отцу своему. Призвав апостолов на Елеонскую гору, благословив их, оставив на земле свое божественное учение и даровав людям надежду на спасение, Христос вознесся на небо.

Какие еще церковные праздники отмечают 29 мая

Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского

День памяти священномученика Александра, епископа Иерусалимского

День памяти мучеников Вита, Модеста и Крискентии

День памяти блаженной отроковицы Музы Римляныни

Приметы 29 мая

Зацвела рябина — значит, приходит летнее тепло.

Появились лепестки кувшинок — холодов можно не бояться.

Гром гремит — к урожаю.

После дождя нет бабочек — значит, ненастье задержится.

Кто родился 29 мая

Александр Абдулов (1953 — 2008)

За свою карьеру Александр Абдулов сыграл множество ярких ролей в театре и кино. Снялся в фильмах «Обыкновенное чудо», «Самая обаятельная и привлекательная», «Тот самый Мюнхгаузен», «Карнавал», а также в сериалах «Гардемарины, вперед!» и «Мастер и Маргарита». В последние годы жизни актер страдал от рака легких.

Фото: Igor Gnevashev / Globallookpress.com

Андрей Аршавин (44 года)

Андрей Аршавин — футболист, бывший капитан сборной России. Один из самых ярких игроков своего поколения, он начал карьеру в петербургском «Зените», а затем выступал за английский клуб «Арсенал».

Аршавин был одним из лидеров сборной России на чемпионате Европы 2008 года, где команда добилась исторического успеха — получила бронзу. После завершения карьеры футболиста работал тренером. В 2022 году Аршавин был назначен на должность заместителя генерального директора «Зенита».

Кто еще родился 29 мая