29 мая 2025 года в России отмечают сразу два профессиональных праздника — таможенников и военных автомобилистов. Также в этот день чествуют миротворцев ООН. Поздравления с днем рождения принимает один из самых ярких футболистов своего поколения Андрей Аршавин. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 29 мая, кто из знаменитостей празднует день рождения и на какие приметы можно обратить внимание.
Праздники в России
День военного автомобилиста
Праздник отмечают все, кто водит и обслуживает автомобили в составе Вооруженных сил России: шоферы, механики, техники, а также инженеры, проектирующие военные машины. Праздник достаточно популярный, ведь автомобильная техника есть в каждом подразделении ВС РФ.
Дата торжества приурочена к появлению в 1910 году первой учебной автомобильной роты в Российской империи. Позже именно она стала главным центром обеспечения армии транспортом и кадрами, способными им управлять, а также поддерживать техническое состояние машин.
День ветеранов таможенной службы
29 мая принято поздравлять тех, кто всю жизнь проработал на таможне и посвятил себя борьбе с контрабандой, защите экономических интересов России, а также созданию инфраструктуры отечественной таможенной службы. День ветеранов таможни отмечается в стране с 1999 года по инициативе ветеранских организаций, которые хотели сохранить традиции своей профессии.
Дата считается днем рождения советской таможенной службы: 29 мая 1918 года вышел декрет Совета народных комиссаров СССР «О разграничении прав центральной и местных Советских властей по собиранию пошлин и о регулировании деятельности местных таможенных учреждений».
Праздники в мире
Международный день миротворцев ООН
По данным ООН, на протяжении 76 лет миротворцы организации спасают и меняют жизни людей в нестабильных регионах. Праздник в честь миротворцев ООН учредили в 2002 году, дата приурочена к началу первой миссии по поддержанию мира на Ближнем Востоке.
В 1988 году миротворческие силы ООН были удостоены Нобелевской премии мира. В настоящее время «голубые каски» проводят 11 операций в разных уголках планеты.
Всемирный день здорового пищеварения
Всемирная гастроэнтерологическая организация (WGO) установила праздник в 2004 году в честь своего 45-летия. Цель праздника — напомнить людям о том, как важно заботиться о своем пищеварении, и рассказать о мерах профилактики заболеваний, связанных с желудком, кишечником и другими органами ЖКТ.
Каждый год праздник проходит под девизом, который, как правило, связан с определенной болезнью или проблемой. В разные годы День здорового пищеварения посвящали кишечным инфекциям, раку печени, воспалениям.
Какие еще праздники отмечают в мире 29 мая
- День Вооруженных сил в Кыргызстане
- День Сухопутных войск в Аргентине
- День принятия Акта о независимости Южной Осетии
Какой церковный праздник 29 мая
Вознесение Господне
Православная Церковь отмечает Вознесение на 40-й день после Пасхи. Согласно преданию, Божий сын Иисус Христос пришел на землю, был распят на кресте, а затем воскрес. После этого он в течение 40 дней являлся к своим ученикам и разговаривал с ними, а затем путь его земного служения закончился — и он вернулся к Отцу своему. Призвав апостолов на Елеонскую гору, благословив их, оставив на земле свое божественное учение и даровав людям надежду на спасение, Христос вознесся на небо.
Какие еще церковные праздники отмечают 29 мая
- Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского
- День памяти священномученика Александра, епископа Иерусалимского
- День памяти мучеников Вита, Модеста и Крискентии
- День памяти блаженной отроковицы Музы Римляныни
Приметы 29 мая
- Зацвела рябина — значит, приходит летнее тепло.
- Появились лепестки кувшинок — холодов можно не бояться.
- Гром гремит — к урожаю.
- После дождя нет бабочек — значит, ненастье задержится.
Кто родился 29 мая
Александр Абдулов (1953 — 2008)
За свою карьеру Александр Абдулов сыграл множество ярких ролей в театре и кино. Снялся в фильмах «Обыкновенное чудо», «Самая обаятельная и привлекательная», «Тот самый Мюнхгаузен», «Карнавал», а также в сериалах «Гардемарины, вперед!» и «Мастер и Маргарита». В последние годы жизни актер страдал от рака легких.
Андрей Аршавин (44 года)
Андрей Аршавин — футболист, бывший капитан сборной России. Один из самых ярких игроков своего поколения, он начал карьеру в петербургском «Зените», а затем выступал за английский клуб «Арсенал».
Аршавин был одним из лидеров сборной России на чемпионате Европы 2008 года, где команда добилась исторического успеха — получила бронзу. После завершения карьеры футболиста работал тренером. В 2022 году Аршавин был назначен на должность заместителя генерального директора «Зенита».
Кто еще родился 29 мая
- Джон Ф. Кеннеди (1917 – 1963) — 35-й президент США;
- Ноэль Галлахер (58 лет) — английский музыкант, участник рок-группы Oasis;
- Алексей Тищенко (41 год) — российский боксер, олимпийский чемпион;
- Роберто Ди Маттео (55 лет) — швейцарско-итальянский футболист, бывший тренер «Челси».