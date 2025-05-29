38-летняя Линдси Лохан раскрыла секрет моложавой внешности

38-летняя актриса Линдси Лохан умывается холодной водой для моложавой внешности

Американская актриса, певица, модель и дизайнер одежды Линдси Лохан раскрыла секрет моложавой внешности. Соответствующее интервью появилось на сайте глянцевого журнала Elle.

38-летняя звезда «Чумовой пятницы» рассказала, что каждое утро пьет коктейль из моркови, имбиря, лимона, оливкового масла и яблока. Также в течение дня она потребляет много зеленого чая, лимонного сока и воды с семенами чиа. Кроме того, знаменитость добавляет во все блюда маринованную свеклу.

В то же время Лохан призналась, что ее уход за кожей очень специфичен. «Я сейчас пробую много разных сывороток. Кроме того, после сна я умываюсь холодной водой. Также я увлекаюсь лазерными процедурами», — подчеркнула собеседница издания.

В марте Линдси Лохан показала фанатам новое фото и вызвала ажиотаж в сети.