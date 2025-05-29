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15:15, 29 мая 2025Россия

Адам Кадыров потолкал «Буханку»

Адам Кадыров потолкал застрявшую в грязи «Буханку»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: @komanda_k13

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам, назначенный в апреле секретарем Совета безопасности республики, помог достать из грязи автомобиль УАЗ «Буханка». Видео опубликовано в посвященном его деятельности аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах Кадыров-младший, сидящий за рулем внедорожника, останавливается и бежит вызволять застрявший автомобиль. Ему помогают сопровождающие. «Такое воспитание не прививается — оно в крови. Это душа, закаленная с детства не словом, а примером. Когда помогать — не подвиг, а естественное движение сердца», — говорится в описании к видео.

Время и место съемок не уточняются. Однако в то же время проводились испытания на право ношения крапового берета. Адам Кадыров тогда поздравил офицера спецназа СОБР «Ахмат» управления Росгвардии по Чеченской Республике старшего лейтенанта полиции Шамхана Ирасханова с успешным прохождением экзамена.

Годом ранее помощник главы Чечни Умар Даудов опубликовал видео, как Рамзан Кадыров тянет внедорожник Toyota Land Cruiser. «Собаки лают, караван идет», — подписал видео Даудов, добавив проклятье на чеченском языке в адрес тех, кто не любит Кадырова. Он также наложил на видео песню «Че за лев этот тигр» исполнителя Gazan.

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