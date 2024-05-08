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20:48, 8 мая 2024Россия

Кадыров потянул на себя внедорожник и попал на видео

Даудов опубликовал видео, как глава Чечни Кадыров тянет внедорожник Toyota

Помощник главы Чечни Умар Даудов опубликовал видео, как Рамзан Кадыров тянет внедорожник Toyota Land Cruiser. Пост размещен в Telegram-канале Даудова.

На кадрах, сделанных в Грозном, Кадыров тянет на себя внедорожник. «Собаки лают, караван идет», — подписал видео Даудов, добавив проклятье на чеченском языке в адрес тех, кто не любит Кадырова. Он также наложил на видео песню «Че за лев этот тигр» исполнителя Gazan.

В конце апреля Рамзан Кадыров записал видео из тренажерного зала после появления сообщений о болезни. На тех кадрах Кадыров делает различные упражнения с членами своей команды под песню со словами «Дай Бог, родимый, вечность ты живи». Кроме того, как писало РИА Новости, Умар Даудов показал тренировку главы Чечни на фоне слухов о неизлечимом недуге.

Ранее в среду Кадыров заявил, что разрабатывает новую стратегию для применения в зоне СВО.

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      Антон Похиляк
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