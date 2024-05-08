Кадыров рассказал о подготовке сюрприза для «шайтанов» в зоне СВО

Кадыров заявил, что разрабатывает новую стратегию для применения в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разрабатывает новую стратегию для применения в зоне специальной военной операции (СВО). Слова политика цитирует РИА Новости.

В чем заключается новая тактика, Кадыров не уточнил, подчеркнув, что не может раскрыть секрет. «Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. Посмотрю, что у меня получится. У нас больше 9 тысяч воинов там, может у нас получится нанести хороший урон», — рассказал он журналистам на выставке трофейной военной техники на центральной площади Грозного.

Ранее глава Чечни пообещал «хорошие и приятные» изменения после 9 мая, но не уточнил, какие именно. Он также призвал «в этот месяц» взять под контроль Одессу и Харьков, а также заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать документы о капитуляции.