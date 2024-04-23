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09:45, 23 апреля 2024Россия

Кадыров записал видео из тренажерного зала после сообщений о болезни

Глава Чечни Кадыров записал видео из тренажерного зала после сообщений о болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео из тренажерного зала после появления сообщений о болезни. Соответствующий ролик был размещен в аккаунте политика во «ВКонтакте».

На представленных кадрах Кадыров делает различные упражнения с членами своей команды под песню со словами «Дай Бог родимый, вечность ты живи».

«Вечерние занятия — это отличный способ расслабиться и зарядиться энергией. Помните, забота о здоровье — это инвестиция в будущее», — говорится в посте чеченского главы к видео.

Кроме того, как пишет РИА Новости, помощник Кадырова Умар Даудов показал тренировку главы Чечни на фоне слухов о неизлечимом недуге.

До этого в некоторых Telegram-каналах распространились данные о том, что Кадыров якобы серьезно болен и ему начали подыскивать замену.

Ранее глава Чечни прокомментировал сообщения «желтой и либеральной прессы», которая написала о якобы существующем запрете гимна России в республике.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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