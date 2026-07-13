В России выделили миллионы на проекты с собаками-помощниками

В России запустили первый грантовый конкурс проектов с собаками-помощниками

В России стартовал первый грантовый конкурс социальных проектов в сфере канистерапии. Организаторы направят на поддержку инициатив с участием специально обученных собак три миллиона рублей. Подать заявку можно до 31 августа, стало известно «Ленте.ру».

Конкурс проводят Центр проблем аутизма и компания «Рускан». К участию приглашают благотворительные фонды, медицинские и реабилитационные центры, кинологические организации, а также авторов инклюзивных спортивных и творческих проектов.

Особое внимание организаторы хотят уделить качеству и безопасности таких практик. По словам президента Центра проблем аутизма Екатерины Мень, сегодня научных данных о пользе канистерапии становится все больше, однако пока неясно, насколько российские проекты соответствуют современным терапевтическим и этическим стандартам. Именно поэтому конкурс должен помочь собрать лучшие практики и начать формировать единые подходы.

Отмечается, что интерес ученых к этому направлению действительно растет. Так, опубликованный в 2024 году обзор исследований Университета Валенсии показал, что около 84 процентов научных работ подтверждают положительное влияние канистерапии на детей и подростков с расстройствами аутистического спектра. Специалисты отмечали улучшение коммуникации, снижение тревожности и уменьшение проявлений самоагрессии.

Проекты будут принимать в четырех номинациях. Они посвящены реабилитации людей с различными заболеваниями, развитию инклюзивной среды, совместной работе врачей, психологов и кинологов, а также социальным, спортивным и творческим инициативам с участием собак. Победителей объявят 22 октября.

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