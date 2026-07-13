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Забота о себе
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19:33, 13 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Диетолог развеяла миф о суперфудах

Диетолог Никифорова: С научной точки зрения понятия «суперфуд» не существует
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: abdovicamina / Reuters

С научной точки зрения понятия «суперфуд» не существует, заявила врач-диетолог Медицинского курорта VERBA Христина Никифорова. Этот популярный миф она развеяла в разговоре с «Лентой.ру».

«Суперфудами обычно называют продукты с высокой концентрацией витаминов, антиоксидантов, клетчатки и других полезных веществ. Однако продвижение их как универсального решения для здоровья — это не более чем маркетинговая уловка. Ни один из таких продуктов не является панацеей от болезней и не способен заменить полноценный рацион», — подчеркнула Никифорова.

По словам врача, в действительности многие обычные продукты приносят не меньше, а иногда и больше пользы, чем суперфуды. Например, сезонные ягоды богаты антиоксидантами, зелень — витаминами K и C, а квашеная капуста и кисломолочные продукты — пробиотиками.

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Никифорова добавила, что, вопреки расхожему мнению, суперфуды нельзя употреблять в неограниченном количестве. Диетолог объяснила, что избыток полезных веществ из них может быть опасен для здоровья. Например, слишком большое количество йода опасно при заболеваниях щитовидной железы, а избыток клетчатки может вызывать желудочно-кишечные расстройства.

Ранее кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал о минусах популярных у худеющих людей салатов, которые содержат много грубой клетчатки. Он отметил, что салат «Щетка», который состоит из свеклы, моркови, капусты и лимонного сока, может вызвать обострение гастрита, язвы и колита.

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