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19:44, 29 мая 2025Мир

Афганистан и Пакистан начали боевые действия

Al Arabiya: Афганистан и Пакистан начали боевые действия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fareed Khan / AP

Боевые действия между Афганистаном и Пакистаном начались в спорном приграничном районе Бахрамча в провинции Гильменд. Об этом сообщает Al Arabiya.

«‎На фоне строительства новых пограничных контрольно-пропускных пунктов на пакистанской стороне вспыхнули столкновения между пакистанскими войсками и талибами вдоль границы в афганской провинции Гильменд», — говорится в сообщении.

На данный момент граница между государствами закрыта для всех видов транспорта.

Ранее бывший президент Афганистана Хамид Карзай объяснил, почему Афганистан стал первой страной, признавшей Крым российским. По его словам, в Кабуле изучили историю и убедились, что исторически Крым был частью России.

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