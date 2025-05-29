Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:35, 29 мая 2025Мир

Первая признавшая Крым российским страна объяснила свое решение

Карзай: Афганистан признал Крым за РФ, поскольку он исторически был ее частью
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Кабуле изучили историю и убедились, что исторически Крым был частью России, поэтому Афганистан стал первой страной, признавшей полуостров российским. Свое решение объяснил бывший президент страны Хамид Карзай в интервью RTVI.

Карзай вспомнил, что в 2002 году, когда он возглавил страну, принял обдуманное решение сделать Россию важнейшим партнером Афганистана. По его словам, Москва пошла навстречу и приняла эти отношения, поэтому «страны очень хорошо поладили».

«Поэтому Афганистан был первой страной, признавшей Крым. Мы изучили историю. Мы убедились, что исторически Крым был частью России», — подчеркнул он.

Ранее афганское движение «Талибан» (на текущий момент движение все еще остается в списке запрещенных в России террористических организаций) отметило, что рассчитывает на развитие полноценных дипломатических и экономических отношений между Кабулом и Москвой. Представитель правительства талибов Забихулла Муджахид заявил, что движение считает важным шагом приостановку запрета на его деятельность в России.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Был в списке целей». Подрыв освобождавшего Мариуполь ветерана СВО шокировал Россию. Что говорят о громком убийстве и его целях?

    Популярного российского комика выписали из психиатрической больницы

    Брачный аферист по контракту с Минобороны России ушел на СВО

    Полчища жуков атаковали российский регион и попали на видео

    Стал известен способ усиления действия антибиотиков

    В конфетах популярного бренда обнаружили наркотики

    Генеральный директор МАГАТЭ посетит Россию и Украину

    Условие окружения группировки ВСУ в Харьковской области назвали

    На Западе назвали неожиданное последствие конфликта на Украине для России

    Россиянам подсказали способ защититься от комаров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости