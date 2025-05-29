Апелляционный суд США возобновил пошлины Трампа

Апелляционный суд США восстановил действие указов Трампа о пошлинах

Апелляционный суд США возобновил действие пошлин, введенных американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Утверждается, что действие указа о приостановке тарифов приостановлено на неопределенный срок.

28 мая Федеральный суд США по делам международной торговли поставил на паузу действие пошлин Трампа, обосновав это решение превышением полномочий президента. В свою очередь, апелляционный суд назвал это решение «посягательством на полномочия» главы государства и заявил, что оно «нанесло ущерб дипломатии».

Прежде в Германии оценили последствия для экономики от пошлин США. Утверждается, что они могут обойтись ФРГ примерно в 200 миллиардов евро к концу 2028 года.