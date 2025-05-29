Армения обвинила Азербайджан в обстрелах

Армения обвинила Азербайджан в обстреле приграничного села Хознавар

Армения обвинила Азербайджан в обстреле приграничного села Хознавар, находящегося на юге страны. Об этом заявили в пресс-службе армянского Минобороны, передает ТАСС.

«29 мая, в период с 01:00 до 01:15 (с 00:00 до 00:15 мск), подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении населенного пункта Хознавар Сюникской области, в результате чего был поврежден жилой дом», — отмечается в заявлении.

В армянском оборонном ведомстве уточнили, что никто не пострадал в результате обстрела.

13 мая Министерство обороны Армении зафиксировало новую попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ». Как отмечают в Ереване, действия Баку были расценены как провокация в отношении суверенной армянской территории и немедленно пресечены. Сведений о пострадавших, погибших или активизации боевых действий в результате инцидента не поступало.