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12:20, 29 мая 2025Россия

Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: Армия России заняла Строевку в Харьковской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России установила контроль над населенным пунктом Строевка Харьковской области. Об этом говорится в сводке Минобороны о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Переход населенного пункта под российский контроль обеспечили военнослужащие Западной группировки российских войск. В военном ведомстве отметили, что успеха удалось достичь благодаря активным действиям солдат группировки.

Всего за сутки Российская армия заняла три населенных пункта в зоне спецоперации, следует из сообщения министерства. Украинские войска также были выбиты из Гнатовки и Шевченко Первого в Донецкой народной республике.

Ранее в мае Минобороны сообщило об установлении российскими войсками контроля над еще одним населенным пунктом Харьковской области – Радьковкой. Его также заняли военнослужащие группировки войск «Запад».

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