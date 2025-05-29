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11:47, 29 мая 2025Бывший СССР

Азербайджан ответил на одно обвинение Армении

Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщения Армении об обстрелах
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщения министерства обороны Армении об обстрелах приграничного села. Слова военного ведомства передает азербайджанское агентство APA.

«Распространяя подобную целенаправленную дезинформацию и ложные сведения, противоборствующая сторона пытается сформировать неправильное мнение у международного сообщества и создать основу для своих очередных провокаций», — сообщили в Минобороны Азербайджана.

Там также отметили, что азербайджанская армия «никогда не открывает огонь по гражданскому населению и гражданским объектам».

Так в Баку ответили на обвинения Армении в адрес Азербайджана об обстреле приграничного села Хознавар. Оно находится на юге республики.

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