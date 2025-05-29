Азербайджан ответил на одно обвинение Армении

Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщения Армении об обстрелах

Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщения министерства обороны Армении об обстрелах приграничного села. Слова военного ведомства передает азербайджанское агентство APA.

«Распространяя подобную целенаправленную дезинформацию и ложные сведения, противоборствующая сторона пытается сформировать неправильное мнение у международного сообщества и создать основу для своих очередных провокаций», — сообщили в Минобороны Азербайджана.

Там также отметили, что азербайджанская армия «никогда не открывает огонь по гражданскому населению и гражданским объектам».

Так в Баку ответили на обвинения Армении в адрес Азербайджана об обстреле приграничного села Хознавар. Оно находится на юге республики.