Барсуки помешали нидерландским военным построить склад боеприпасов

RTV Oost: В Нидерландах остановили расширение склада боеприпасов из-за барсуков

Министерство обороны Нидерландов было вынуждено остановить проект по расширению склада боеприпасов в деревне на востоке страны из-за барсучьих нор. Об этом сообщает телеканал RTV Oost.

«Министерство обороны столкнулось с серьезными проблемами при расширении склада боеприпасов в деревне Стапхорст. При строительстве были обнаружены норы барсуков, находящихся под охраной государства», — говорится в публикации.

Отмечается, что барсучьи норы в Нидерландах запрещено разрушать и расселять без получения на то соответствующего разрешения, поэтому военным придется приостановить реализацию проекта. По данным телеканала, министерство уже работает с природоохранными службами над поиском решения, которое будет отвечать как стандартам экологии, так и интересам обороны страны.

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