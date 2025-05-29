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13:37, 29 мая 2025Мир

Барсуки помешали нидерландским военным построить склад боеприпасов

RTV Oost: В Нидерландах остановили расширение склада боеприпасов из-за барсуков
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Unsplash

Министерство обороны Нидерландов было вынуждено остановить проект по расширению склада боеприпасов в деревне на востоке страны из-за барсучьих нор. Об этом сообщает телеканал RTV Oost.

«Министерство обороны столкнулось с серьезными проблемами при расширении склада боеприпасов в деревне Стапхорст. При строительстве были обнаружены норы барсуков, находящихся под охраной государства», — говорится в публикации.

Отмечается, что барсучьи норы в Нидерландах запрещено разрушать и расселять без получения на то соответствующего разрешения, поэтому военным придется приостановить реализацию проекта. По данным телеканала, министерство уже работает с природоохранными службами над поиском решения, которое будет отвечать как стандартам экологии, так и интересам обороны страны.

Ранее сообщалось, что в США мускусная утка затерроризировала жителей города Кейп-Корал в штате Флорида, постоянно бросаясь на них на улице. Один человек в результате ее нападения попал в больницу.

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