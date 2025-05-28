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12:42, 28 мая 2025Из жизни

Наглая утка затерроризировала жителей города и отправила одного из них в больницу

Daily Star: В США наглая утка затерроризировала жителей города Кейп-Корал
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В США наглая мускусная утка затерроризировала жителей города Кейп-Корал, штат Флорида. Об этом пишет Daily Star.

Агрессивная птица появилась на улицах города некоторое время назад. Она не боится людей и при случае бросается на них. Жители Кейп-Корала выложили в сеть многочисленные ролики, на которых утка, прозванная пернатым Майком Тайсоном, гоняется за ними.

Более того, Джеймса Сепульведу агрессивная птица отправила в больницу. «Я закрыл глаза, и внезапно почувствовал укус в руку. Сразу же пошла кровь», — рассказал он.

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При этом наглой утке нельзя навредить, так как она является охраняемым видом и защищена федеральным законом. Удалить ее с улиц города можно только гуманными методами. Как пишет Daily Star, в данный момент птица продолжает терроризировать жителей города.

Ранее сообщалось, что полиция швейцарской коммуны Кёниц обнаружила на снимке с камеры безопасного движения утку-нарушительницу. Птица летела со скоростью 52 километра в час, в зоне, где разрешено движение со скоростью 30 километров в час.

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