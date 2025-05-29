Белый дом обратился с призывом к жене Байдена

Белый дом призвал жену Байдена раскрыть данные о здоровье мужа при власти

Супруга бывшего президента США Джо Байдена Джилл должна рассказать, что именно ей было известно о состоянии здоровья ее мужа и когда именно она об этом узнала. С таким призывом выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга, ее слова приводит Newsweek.

«Я считаю, что бывшая первая леди определенно должна высказаться о том, что она видела, когда именно это было и что она знала», — заявила она.

Как считает Левитт, имело место сокрытие сведений о реальном состоянии здоровья бывшего американского лидера.

Ранее стало известно, что Минюст США захотел засудить Джилл Байден из-за обнаруженного у ее супруга рака простаты. В частности, министерство указывает, что Джилл знала о болезни мужа, однако настаивала на его выдвижении на президентские выборы 2024 года.