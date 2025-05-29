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03:38, 29 мая 2025Россия

Беспилотники ВСУ попытались долететь до Москвы через другой российский регион

Shot: Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Москву со стороны Рязани
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины продолжают пытаться атаковать Москву. Украинские беспилотники сбивают над Рязанью и областью — через этот регион дроны пытаются долететь до столицы, сообщает Telegram-канал Shot.

«За последний час в разных районах Рязани и области уже несколько раз срабатывала тревожная сирена», — сообщили местные жители. В Ряжском и Скопинском районах области были слышны звуки взрывов и пролета беспилотников.

Информация о повреждениях на земле, как и о пострадавших, не поступала.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве были сбиты три дрона. Кроме того, один беспилотник был сбит над проспектом Вернадского.

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